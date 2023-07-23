انت الان تتابع فيديو مكسيكي.. مسلّحون يقتلون مدربًا خلال مباراة لكرة القدم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 2:28 مساءً

قتل مسلحون مدربًا خلال إحدى مباريات الهواة في ملعب "يونيون سبورتيفا كاغيمي" في ولاية سونورا بالمكسيك. وحسب موقع "روسيا اليوم": وصل 4 ملثمين إلى الملعب، وأطلقوا النار على خورخي ألبرتو آن، البالغ من العمر 44 عامًا، حين كانت المباراة متوقفة من أجل تقديم العلاج لأحد اللاعبين، وأثناء ذلك سُمع صوت إطلاق نار. ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن شهود عيان، أن ألبرتو كان متّكئًا على السياج المحيط بالملعب عندما باغته المهاجمون. على إثر ذلك وصلت قوات من الشرطة ومكافحة الجريمة إلى الملعب، وباشرت على الفور بالتحقيق في الواقعة.

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