انت الان تتابع قطر تعين سفيرًا فوق العادة لدى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 2:32 مساءً

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم "الأحد"، قرارًا بتعيين سلطان المنصوري سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى الإمارات. وذكر الديوان الأميري، في بيان، أن القرار يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية. وأعلنت قطر والإمارات الشهر الماضي، إعادة التمثيل الدبلوماسي باستئناف عمل سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة الإمارات في الدوحة. و"سفير فوق العادة" مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء، وتمكّن شاغلها غالبًا من صلاحيات استثنائية لأداء مهمته.

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعين سفيرًا فوق العادة لدى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.