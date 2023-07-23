انت الان تتابع بعد إجراء جراحة في القلب .. "نتنياهو" يعلن أن "صحته ممتازة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد، أن "صحته ممتازة" بعد إجراء عملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى، وأنه يعتزم الحضور إلى الكنيست غداً للتصويت على تعديل قضائي رئيسي.

وقال "نتنياهو" في بيان مصور: "نواصل المساعي لاستكمال التشريع، فضلاً عن الجهود المبذولة للقيام بذلك من خلال الإجماع، ولكن على أي حال أريدكم أن تعلموا أنني سأنضم إلى زملائي في الكنيست صباح غدٍ"، وفقاً لـ"رويترز".

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