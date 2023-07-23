جهود "إغاثي" الملك حول العالم.. آلاف من السلال الغذائية بموريتانيا وباكستان والسودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 3:35 مساءً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4.971 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بمدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، استفاد منها 13.389 فردًا. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم. كما وزّع المركز 1.019 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في منطقتي صحبت بور وأسطى محمد بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.133 فردًا. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم. إلى ذلك وزع المركز 560 سلة غذائية في محلية ود مدني بولاية الجزيرة بجمهورية السودان، استفاد منها 5.513 فردًا. ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

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