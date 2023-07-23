انت الان تتابع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "آل خليفة": القفزةُ الاحترافية الكروية والتسويقية التي يشهدها الدوري السعودي ذكيّةٌ ومدروسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امتدح الشيخُ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اليوم الأحد؛ القفزةَ الاحترافية الكروية والتسويقية التي يشهدها الدوري السعودي".

وقال الشيخ سلمان في تصريحات إعلامية: إن آسيا تملك مستقبلًا مبهرًا في التحول الاحترافي الكروي، وتسير بالشكل الصحيح نحو تحقيق أهدافها، بقوة ومتانة اتحاداتها الوطنية.

وأكّد أن الصفقات العالمية للدوري السعودي "ستكون أحد المكاسب الكبرى للمنافسات الآسيوية على صعيد الأندية".

وتابع: "دون شك، يعدّ وجود لاعبين كبار عالميًّا في الأندية السعودية، وفي عز تألقهم الكروي، مكسبًا فنيًّا وتسويقيًّا كبيرًا، سيحدث الأثر الفني والإعلامي، وسيواكب الخطوات المستمرّة التي يعمل عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتطوير جميع مسارات اللعبة في القارة".

وزاد: "الرؤية التطويرية للدوري السعودي، انبثقت من رؤية وطنية شاملة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وهو ما يعزز الاستدامة ويفرض الاستقرار، ويشير إلى تنامي قوة الوهج والاستثمار والتسويق من عام لآخر".