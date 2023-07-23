انت الان تتابع بدلالات هندسية تواكب رؤية المملكة.. أمين جازان يدشن الهوية البصرية المطورة للأمانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 3:54 مساءً

دشن أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، صباح اليوم، الهوية البصرية المطورة لأمانة منطقة جازان، حيث يستلهم الشعار دلالاته من النمو والتطور في شكله الصاعد، متضمنًا الشعار الوطني السيفين والنخلة، فيما ترمز الأشكال الهندسية إلى الدقة والجودة والطابع العصري في البناء، وتعكس ألوانه تنوع المنطقة الطبيعية من زرقة البحار في غرب المنطقة إلى خضرة الجبال في شرقها. وأوضح أمين جازان المهندس يحيى الغزواني أن إطلاق الهوية المطورة للأمانة يأتي في إطار استراتيجية الأمانة لتطوير منظومتها الاتصالية والرقمية وارتباطها بالمجتمع، مشيرًا إلى أن الشعار المطور هو مرآة للثراء الطبيعي الذي تتمتع به المنطقة، كما يوضح الشعار التطور الذي تشهده المنطقة من الجبل إلى البحر. وأضاف "الغزواني" أن أمانة جازان تعمل في خططها الاستراتيجية على إحداث نقلة نوعية في تطوير المنظومة الخدمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنمية الخبرات والمهارات للموظفين، وتجويد بيئة العمل، وزيادة فرص الاستثمار بالمنطقة، وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة.

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