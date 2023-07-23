انت الان تتابع لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي .. النصر يدشن تحضيراته في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح فريق النصر الأول لكرة القدم، تحضيراته الميدانية في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء المقبل، ضمن بطولة اليابان التجريبية، التي تستمر حتى الـ29 من شهر يوليو الجاري.

وشارك في مران أصفر العاصمة البرازيلي الدولي أليكيس تيليس، المنضم حديثًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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