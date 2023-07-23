انت الان تتابع مع ارتفاع درجات الحرارة.. "المدني" تُحذِّر من ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في بعض مناطق السعودية؛ ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

وأكدت المديرية ضرورة خلو المركبة من الشواحن المتنقلة، والولاعات، وعبوات الغاز المضغوطة، والعطور، وعبوات سائل ومعقم اليدين؛ لما تشكّله من خطر عند تعرُّضها لدرجات الحرارة العالية.

كانت هذه تفاصيل خبر مع ارتفاع درجات الحرارة.. "المدني" تُحذِّر من ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.