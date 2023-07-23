انت الان تتابع عقبة قد تعطل إتمام صفقة انتقال "فابينيو" لاعب ليفربول إلى الإتحاد ...تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 5:37 مساءً

كشفت صحيفة "mundodeportivo" عن عقبة قد تعطل انتقال البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى السعودية للانضمام إلى نادى الاتحاد بالموسم الجديد. وقالت الصحيفة الإسبانية أن كل شيء يشير إلى أن فابينيو سينتهي به المطاف في السعودية، وان رحيله من ليفربول إلى الاتحاد أمراً مفروغاً منه، لكن قد تفشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة لسبب غير رياضي غير عادي لا علاقة له بكرة القدم . واوضحت الصحيفة أن المشكلة هي أن سلالة الكلاب "French Bulldogs" التي يمتلكها اللاعب البرازيلي الذى كان قد وافق على عقد لمدة 4 مواسم مع الاتحاد، يبدو أنها غير قانونية في المملكة العربية السعودية . واضاف أن مسؤولى الاتحاد يعملون على اتخاذ خطوات مع الحكومة السعودية لطلب تصريح خاص حتى يتمكن اللاعب من الوصول مع حيواناته الأليفة. ويستمر عقد فابينيو البالغ من 29 عاما مع ليفربول ، حتى 30 يونيو 2026، والذى كان قد انضم اليه في 2018، قادما من موناكو الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 42 مليون يورو. وسبق للاعب البرازيلي اللعب لعدة أندية مثل: فلومينينسي، ريو أفي، ريال مدريد ،كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2015 .

كانت هذه تفاصيل خبر عقبة قد تعطل إتمام صفقة انتقال "فابينيو" لاعب ليفربول إلى الإتحاد ...تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.