البلجيكي "جايسون ديناير" فتحاوي لموسمين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 5:45 مساءً

أعلنت إدارة الفتح عن تعاقدها مع اللاعب البلجيكي "جايسون ديناير " لمدة موسمين وذلك من أجل تدعيم صفوف خط دفاع الفريق الفتحاوي الأول لكرة القدم في الموسم المقبل. وقد كان لجايسون تجربة قوية ومسيرة مميزة مع الفرق التي لعبها سابقًا مثل: مانشستر سيتي وغلطة سراي وليون الفرنسي. من جانب آخر أعرب جايسون ديناير عن سعادته بالانضمام لصفوف الفتح السعودي، وأعرب عن أمله في تقديم أفضل مستوياته مع الفريق ومساعدته على تحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب.

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