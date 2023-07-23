رئيس الاتحاد "الحائلي" في لندن.. لحسم صفقة انضمام "فابينيو "

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 6:27 مساءً

اقترب لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي البرازيلي "فابينيو" من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بحسب تقارير صحفية . وذكر فابريزيو رومانو، وهو صحافي متخصص في سوق الانتقالات، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي موجود في لندن لإبرام صفقة فابينيو مع ليفربول. وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "رئيس الاتحاد في لندن لإبرام صفقة فابينيو مع ليفربول.. المحادثات في مراحلها النهائية، ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل للفرز بين الأندية" . وأضاف: "المستندات ليست جاهزة بعد نادي ليفربول يريد التحقّق منها في أسرع وقت ممكن". وانضمّ فابينيو لليفربول مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني من موناكو في 2018، وكان عنصرًا أساسيًّا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020. وشارك البرازيلي فابينيو في 219 مباراة مع فريق ليفربول منذ انضمامه إليه في 2018، وسجّل خلالهم 11 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

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