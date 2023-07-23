انت الان تتابع "بلينكن": أوكرانيا استعادت نصف أراضيها التي احتلتها روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 6:28 مساءً

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد): "على الرغم من صعوبة الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية، فإن كييف استعادت نصف الأراضي التي احتلتها نظيرتها الروسية". وأوضح "بلينكن" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن الهجوم الأوكراني المضاد صعب وسيستمر عدة أشهر. وأشار إلى أن الأمر لن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين. وتأتي تصريحات "بلينكن" فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أن الهجوم المضاد "مُني بالفشل"، وذلك في بداية مباحثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو

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