انت الان تتابع إدارة نادي الشباب برئاسة "البلطان" تشكر وزير الرياضة على الدعم الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 6:29 مساءً

أعرب مجلس إدارة نادي الشباب عن شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه ومساندته لهم طوال فترة وجودهم في إدارة شؤون النادي. وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد بن عمر البلطان وأعضاء مجلس إدارته ومنسوبو النادي وجماهيره بالشكر الجزيل للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه ومساندته لمجلس الإدارة طوال فترته والذي توج بتطوير استاد نادي الشباب الرياضي ومتابعته المستمرة وحرصه على إتمام هذه المنشأة بأعلى المعايير والمواصفات وتذليل سائر الصعوبات، ليكون الاستاد الرياضي بمواصفات عالية ، سيكون ضمن أبرز المنشآت الرياضية في العاصمة الرياض". وأضاف البيان :"كما تقدم بالشكر والتقدير لنائب الوزير ومساعده، وأصحاب السعادة المساعدين والوكلاء، وسائر منسوبي وزارة الرياضة على اهتمامهم بمتابعة متطلبات النادي، وتسخير كل جهودهم تجاه احتياجات النادي.

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