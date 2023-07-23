"جامعة شقراء" تعتمد نظام الفصلين الدراسيين العام المقبل وتعلن التقويم الأكاديمي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 6:38 مساءً

اعتمدت جامعة شقراء، التقويم الجامعي الأكاديمي التفصيلي للعام المقبل 1445 بنظام الفصلين؛ وفقًا للقواعد المنظمة للتقويم الدراسي والمقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية. ‏وفي التفاصيل: تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في جامعة شقراء الأحد 4/ 2/ 1445، وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 1445/05/02، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 1445/05/12. فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 1445/06/22، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة شقراء، الأحد 1445/07/02. وستكون إجازة يوم التأسيس وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 12 / 8 / 1445، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 22/ 8/ 1445، وبداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 1445/09/18. فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 1445/12/04، وستكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 يوم الأحد 1446/02/14. يذكر أن الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج؛ أجازت اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.

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