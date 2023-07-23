انت الان تتابع تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس كونكاكاف.. الأخضر الصغير يدشن معسكره الإعدادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتح المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جزيرة غوادلوب، والذي يمتدّ حتى الرابع من شهر أغسطس المقبل، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023 في جمهورية الدومينيكان وكوراساو.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية، صباح اليوم الأحد، تحت إشراف المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز، شملت تأديتهم لتمارين لياقية متنوعة، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 22 لاعبًا؛ وهم على النحو التالي: موسى آل عيد، حيدر الحساوي، مبارك المسرحي، منصور جراح، علي كعبي، جواد الهاشم، ماهر المولد، عبدالعزيز برناوي، تركي السعيد، سيف العتيبي، تميم الخالدي، علي الشنقيطي، راكان حارثي، خالد شراحيلي، علي حريصي، عبدالله الباتلي، زيد البوري، طارش هزازي، علي المكي، أحمد آل سليس، فيصل مهوري، علي الشمراني.

ويواصل الأخضر غدًا الاثنين تدريباته ضمن معسكره في غوادلوب في حصة تدريبية مسائية.

قائمة المنتخب

ويأتي المنتخب السعودي تحت 15 عامًا في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023، ضمن المجموعة "الأولى" إلى جانب منتخبات: المكسيك، جامايكا، السلفادور، في منافسات المجموعة المقرر إقامتها في جمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس المقبل.

مجموعة الأخضر