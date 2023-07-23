انت الان تتابع "إنفاذ" يقيم 19 مزادًا علنيًّا ما بين حضوري وإلكتروني لتصفية وبيع 194 عقارًا متنوعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 7:10 مساءً

أعلنَ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 19 مزادًا علنيًّا، خلال المدة من 23 - 24 يوليو 2023م، حيث تتنوع المزادات ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لتصفية وبيع 194 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، موزعة على 6 مناطق مختلفة في المملكة. وتبدأ المزادات بمنطقة مكة المكرمة، التي تشمل الطائف وجدة لبيع 53 عقارًا في مزاد روابي الطائف وأم القرى ونسمات الإلكتروني، وقناديل والصفوة وروابي الطائف وأيقونة البحر الحضوري، ثم منطقة الرياض لبيع 73 عقارًا في مزاد خيرات نجد ومساكن النجدية وعيون نجد ووجهة شرق الرياض الإلكتروني، والمعالي وثروات الحضوري، ثم منطقة المدينة المنورة لبيع 10 عقارات في مزاد ركاز الإلكتروني، ثم المنطقة الشرقية لبيع 20 عقارًا في مزاد شرق الإلكتروني، ثم المنطقة الجنوبية لبيع 26 عقارًا في مزادي أصال ودرر جازان الإلكترونيين، وانتهاءً بمزاد رصين الإلكتروني بمنطقة القصيم لبيع 8 فرص عقارية. ويعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًّا مستقلاً، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصَّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يُسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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