"البيئة": انتهاء مهلة السماح بتصريف كميات المبيدات المتداولة بالأسواق

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انتهاء مهلة السماح بتصريف كميات المبيدات المتداولة بالأسواق للمبيدات المدرجة في القائمتين رقم (2 ، 4)،وفقًا لما جاء بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 / 6 1443هـ، القاضي بالسماح بتداول المبيدات المدرجة بالقائمتين (2 ، 4) لمدة لا تتجاوز (18) شهرًا من تاريخ القرار.

وتشمل القائمة (2) المبيدات المقيَّدة: Imidacloprid, cypermethrin, Alfa-Cypermethrin,Fipronil ، فيما تشمل القائمة (4) المبيدات المحظورة: Thiophanate-methyl, Thiacloprid ، ويمكن الاطلاع على قائمة المبيدات المحظورة والمقيَّدة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال الرابط: (https://bit.ly/3qG1uTL).

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