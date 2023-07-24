مقتل 9 بينهم 4 عسكريين ونجاة طفلة في حادث تحطُّم طائرة نقل بالسودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 9:01 مساءً

أعلن الجيش السوداني أمس الأحد مقتل 9 أشخاص، بينهم 4 عسكريين، في تحطُّم طائرة نقل مدنية بمطار بورتسودان، وفقًا لـ"العربية نت". وتفصيلاً، أوضح الجيش في بيان أن الطائرة تحطمت من جراء "عطل فني" أثناء الإقلاع، مشيرًا إلى نجاة طفلة من الحادث. وتتركز المعارك التي اندلعت في منتصف إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وضواحيها، وفي إقليم دارفور بغرب البلاد. وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، فضلاً عن تهجير أكثر من 3 ملايين شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها. ويعد السودان أحد أفقر بلدان العالم؛ إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، بينما بات أكثر من ثلثَي المستشفيات خارج الخدمة.

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