انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة حارة وشبه انعدام في الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية وعسير والباحة وجازان).

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا بدرجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية، ورياحًا نشطة، وأتربة وثارة. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والقنفذة والشعيبة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة الباحة لرياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.