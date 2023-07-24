انت الان تتابع طقس شديد الحرارة في مناطق عِدّة واستمرار نشاط موسم الغبرة جنوبًا الأيام القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات باستمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة العربية السعودية الأيام القادمة، ويرافقه طقس مُستقر في كافة المناطق ودرجات حرارة أعلى من المُعدل الطبيعي في مُعظم المناطق.

ويُتوقع بمشيئة الله أن يبقى الطقس شديد الحرارة في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين مُنتصف ونهاية الأربعينيات المئوية؛ فيما يكون الطقس حارًّا في باقي المناطق، أما على المُرتفعات الجنوبية الغربية فتسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام.

وتنشط الرياح السطحية الشمالية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والشريط الساحلي الجنوبي الغربي، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ويشمل ذلك طريق (جازان- جدة).