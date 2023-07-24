الطائف.. الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر

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محمد بن مسعود - الدمام - أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف شخصاً سقط داخل إحدى الآبار في المحافظة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه جرى نقل الشخص المصاب بوساطة الجهة المختصّة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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