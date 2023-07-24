انت الان تتابع 6 نصائح مهمة من "المرور" للتصرف في حال انفجار الإطار بشكل مفاجئ خلال القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 5:28 صباحاً

وجّه المرور السعودي عدداً من الإرشادات حول التصرف الصحيح في حال انفجار إطار المركبة بشكلٍ مفاجئ خلال القيادة؛ للسيطرة على السيارة. ونصح المرور بضرورة الإمساك بشكل جيد بالمقود للتحكم في اتجاه المركبة، ورفع القدم عن دواسة الوقود، وتشغيل إشارة الطوارئ "فلشر"، وتجنّب الضغط على المكابح. وأضاف، أن الخطوات المتبقية تتمثل في التأكّد من خلو الطريق على يمين المركبة، والتدرُّج في الاتجاه إليه.

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