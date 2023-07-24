انت الان تتابع فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 5:38 صباحاً

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة حائل، عن ضبط متسوّلين بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية. وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ رصد وضبط مواطنة رافقها طفلٌ تقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة في الأماكن العامة، كما تمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكل مباشر من قائدي المركبات. كما تمّ رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية. ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

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