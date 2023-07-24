"مدني الرياض" يخمد حريقًا بمركبة في فناء منزل.. ولا إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، من إخماد حريق اندلع في مركبة كانت متوقفة داخل فناء أحد المنازل.

وأوضحت المديرية عبر حسابها في تويتر؛ أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات.

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