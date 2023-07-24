"سعود الطبية" تقدم 700 ألف وجبة غذائية للمستحقين خلال 6 أشهر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 7:17 صباحاً

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التغذية- عن تقديم قرابة 700 ألف وجبة غذائية للمرضى المنومين (الإفطار- الغداء- العشاء)، وكذلك لمستحقي الوجبات من المناوبين، خلال النصف الأول للعام الميلادي الحالي. وأوضح مدير إدارة التغذية بالإنابة عبدالرحمن البراك، أن المستحضرات الغذائية التي تم صرفها لمراجعي المدينة خلال تلك المدة بلغت ما يقارب 175 ألف عبوة تقريبًا من جميع أنواع هذه المستحضرات؛ في حين بلغ المستفيدون من منتجات حساسية القمح نحو 920 مريضًا. ونوّه "البراك" بأن إدارة التغذية بالمدينة تتفرع لأربعة أقسام تتمثل في قسم التغذية العلاجية، وقسم تغذية المرضى، وقسم التثقيف الغذائي، وقسم السلامة الغذائية. يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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