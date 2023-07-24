انت الان تتابع عناصر ثلاثة لقياسها.. "الزعاق" يوضح الفرق بين درجة الحرارة المقاسة والمحسوسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 7:19 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الظل من أعظم النعم علينا خلال الصيف؛ كونه يمنع عنا حرارة الشمس المباشرة التي تصل إلى 75 درجة مئوية على الأسطح السوداء. وأضاف الزعاق؛ أن الأشجار البيئية، مثل الطلح والسدر، هي التي تصنع الظل، ودرجة الحرارة العالية هي التي تصنع الفاكهة المنوّعة وغير المنقطعة. ولفت في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن الحرارة تنقسم إلى قسمين: مقاسة، وهي تلك التي تقيسها الأجهزة، ومحسوسة، وهي التي تقيسها الأجساد. وتابع، أن الحرارة المحسوسة تعتمد على 3 عناصر، هي: درجة الحرارة المقاسة، ونسبة الرطوبة، وحركة الرياح. وقال الزعاق؛ إن درجة الحرارة المقاسة تُؤخذ تحت الظل، وفق معايير عالمية علماً بأن درجة الحرارة الموجودة في السيارات هي للتقريب وليست للتحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر عناصر ثلاثة لقياسها.. "الزعاق" يوضح الفرق بين درجة الحرارة المقاسة والمحسوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.