إجلاء أكثر من 2460 شخصاً من جزيرة كورفو اليونانية

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محمد بن مسعود - الدمام - أجلت السلطات اليونانية أكثر من 2460 شخصاً كإجراءٍ احتياطي أمس، من جزيرة كورفو بعد اشتعال حريق في شمال الجزيرة.

ونقلت هيئة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم رجال الإطفاء يانيس ارتوبيوس، قوله: إن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت إلى إجلاء 2466 شخصاً وقائياً، مؤكداً عدم وقوع أضرار في الممتلكات حتى الآن.

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