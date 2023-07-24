مصرع 11 شخصًا إثر انهيار سقف داخل مدرسة في الصين

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محمد بن مسعود - الدمام - لَقِيَ 11 شخصًا مصرعهم إثر انهيار سقف صالة للألعاب الرياضية بمدرسة إعدادية في مدينة تشيتشيهار بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه جرى انتشال جميع المحاصرين الـ15 من تحت الأنقاض؛ حسب ما أفاد به رجال الإنقاذ اليوم.

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