انت الان تتابع عبد الله الراجحي: 8,295 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي للنصف الأول من العام الحالي 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مصرف الراجحي تحقيقه أرباحاً في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بلغت 4,150 مليون ريال مقارنة مع 4,145 مليون ريال للربع الأول من نفس العام. وبهذا يكون اجمالي ارباح المصرف للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 8,295 مليون ريال.

وبلغ اجمالي دخل العمليات للأشهر الستة الأولى من العالم الحالي 13,608 مليون نتيجة لنمو دخل التمويل والاستثمارات وأتعاب الخدمات المصرفية ودخل العملات.

وأوضح الاستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المصرف أن النتائج المالية للمصرف أظهرت أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 87 مليار ريال، مقابل 75 مليار ريال في العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 15%، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 785 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت حوالي 11%، كما ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 3%، لتصل الى 571 مليار ريال. وحقق معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.15%، و 19.59% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال النصف الأول 1.97 ريال. وأضاف ان النمو الذي حققه المصرف في محفظة التمويل رافقه تغطية عالية للتمويلات غير العاملة بنسبة 225%.

ولفت رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي على أن أحد قيم المصرف هي الشغف بخدمة العملاء والتركيز على إيجاد الحلول والعمل على تلبية احتياجتهم بما يتجاوز التوقعات المرجوة، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهدافهم، وهدفنا الدائم هو خلق ثقة العملاء من خلال رفع مستوى تجربة ورضا العميل في كافة المعاملات المصرفية.

كما قدم الشكر لموظفي وموظفات المصرف على اسهامهم المباشر في مواصلة النجاح وحرصهم الدائم على الحفاظ على مكتسبات المصرف والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وعلى صعيد الدور المجتمعي أشار عبد الله الراجحي أن الربع الثاني شهد تكريم المصرف من قبل سمو امير منطقة الرياض بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع. كما تم تكريم المصرف من قبل سمو امير منطقة القصيم بجائزة التميز الوطني في مبادرات التوطين على مستوى القطاع الخاص نظير اسهامه المباشر في دعم تطوير قطاع التوطين بالمملكة.

وذكر الراجحي استمرار مشاركة موظفي وموظفات المصرف بمبادرات مجتمعية متعددة ومنها توزيع وجبات الافطار على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة الحملة السنوية للتبرع بالدم من موظفي وموظفات المصرف، ومشاركة المصرف في الحملات التوعوية لمكافحة جميع طرق الاحتيال المالية من خلال التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعية وشاشات الصراف الآلي وارسال رسائل توعوية لكافة افراد المجتمع.