انت الان تتابع تطوير تحسين ابتكار.. السديس يُطلق الهوية الجديدة لرئاسة الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهوية الجديدة للرئاسة (هويتنا)، التي تحمل في طياتها رسائل ضمنية مفادها التطوير والتحسين والابتكار، ولها بُعد معنوي على الانتماء الوظيفي.

وأوضح، أن الهوية الجديدة تحتوي على الرمزية المهمة لثلاثة مسارات وأبعاد، هي: "البُعد الديني والإسلامي" الذي تمثله الكعبة المشرّفة والمحراب النبوي ومنارتا المسجد الحرام والمسجد النبوي، و"البُعد الوطني" ويمثله شعار الوطن السيفان والنخلة والرواق السعودي المحيط بالهوية، و"البُعد الثالث العالمي الحضري" في إشعاع الهداية للعالمين، انطلاقًا من قوله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ)، وقوله عزّ وجلّ: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)، إضافة إلى البُعد الجمالي في التصميم والألوان وحاملة المصحف الشريف.

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