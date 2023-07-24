انت الان تتابع طاقة ونمو.. 7 أركان لـ"النظام الغذائي الأساسي لطفلك" توضحها "الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 7:57 صباحاً

أكدت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية- أن النظام الغذائي الصحي المتنوع يساعد في نمو الطفل؛ مبينة ما ينبغي أن يكون عليه النظام الغذائي الأساسي للأطفال. وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، أن التغذية الأساسية للطفل تقوم على 7 أركان؛ أولها الكربوهيدرات التي تساعد الطفل على الحصول على الطاقة وكذلك الهضم الصحي، وثانيها البروتين وهو مهم لبناء الأنسجة نمو العضلات، ونمو العظام، وإنتاج الهرمونات وتحسين وظائف المناعة". وأضافت: الحديد يُعَد ثالث أركان التغذية وهو مهم لإنتاج كريات الدم الحمراء، وأيضًا يوفر طاقة للجسم، كما أن الدهون الصحية تعتبر مهمة لبناء الدماغ والجهاز العضلي والبشرة الصحية والشعر، وهي الركن الرابع. وأردفت: "يساعد فيتامين (د) على هضم الكالسيوم وهو مفيد لنمو العظام بشكل صحي وتحسين وظائف جمال المناعة"، و"يعتبر الكالسيوم عنصرًا مهمًّا لتقوية عظام وأسنان الطفل للنمو ولتصبح قوية". وعن الركن السابع للتغذية السليمة للأطفال، قالت: تدعم الخضراوات والفواكه صحة القلب وعملية الهضم، وتقوّي جهاز المناعة، وتقلل مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

كانت هذه تفاصيل خبر طاقة ونمو.. 7 أركان لـ"النظام الغذائي الأساسي لطفلك" توضحها "الصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.