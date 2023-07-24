انت الان تتابع يمكن إطالة عمرها أكثر.. نموذج تجريبي لبطارية تعمل 80 عامًا دون إعادة شحن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 8:18 صباحاً

طوّر باحثون روس، أول نموذج تجريبي لبطارية ذرية قادرة على العمل لمدة تصل إلى 80 عامًا دون إعادة الشحن. وقام الباحثون في الجامعة النووية الروسية للبحوث العلمية (ميفي)، بتطوير البطارية التي يُتوقع أن يبدأ الإنتاج الصناعي التسلسلي لها بعد 5- 6 أعوام. ويعمل النوع الجديد من الطاقة بأحد نظائر البلوتونيوم. وحسب العلماء فهو آمن تمامًا وقادر على توليد الكهرباء لعشرات السنين، ويُستخدم فيه البلوتونيوم المشع ذو فترة الانشطار النصفي التي تبلغ 87 عامًا، ولكن في حال استخدام الأمريسيوم 241 الأكثر نشاطًا يمكن إطالة عمر البطارية الذرية حتى 400 عام. ووفق "روسيا اليوم" تم تحديد طاقة البطارية الجديدة بـ500 واط من الطاقة المولدة، وهذا كافٍ لتشغيل محطات الطقس في الظروف الباردة في مناطق أقصى الشمال. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستخدم البطارية كمصدر للطاقة في المركبات الفضائية وأجهزة تنظيم ضربات القلب. وقال أندريه كوزنتسوف، رئيس المعهد في الجامعة النووية الروسية إن البطارية الجديدة ليست بحاجة إلى صيانة، وهي قادرة على العمل بدون اتصال بالإنترنت لعشرات السنين. يُذكر أن مؤسسة "روس آتوم" النووية الحكومية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم تصميم نموذج أوليّ لبطارية نووية مدعومة بعنصر نيكل- 63 القادر على العمل لمدة تصل إلى 100 عام؛ لكن نظرًا لارتفاع تكلفة النيكل- 63، لم يستمر العمل على تطوير هذا النموذج الأولي، ولم يبدأ إنتاجه التسلسلي بسبب التكلفة الباهظة؛ إذ يحتاج إنتاج الغرام الواحد من مكونات هذه البطارية إلى 4000 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر يمكن إطالة عمرها أكثر.. نموذج تجريبي لبطارية تعمل 80 عامًا دون إعادة شحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.