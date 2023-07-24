انت الان تتابع على أوروبا دفع 100 مليار دولار.. "ترامب": سأنهي الحرب عند عودتي لرئاسة أمريكا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
24 يوليو 2023, 8:26 صباحاً
اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قارة أوروبا بأنها تربح أموالًا كثيرة وبسهولة؛ وذلك بتفادي تقديم الكثير من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا التي تخوض حربًا ضروسًا ضد روسيا.
وقال "ترامب"، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": إن الولايات المتحدة باتت مثقلة بعبء مساعدة أوكرانيا؛ مضيفًا أن المساعدات الأمريكية تأتي على الرغم من أن الولايات المتحدة أقل عُرضة لخطر القتال، فالمحيط يفصلها عنه.
وأكد أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، سيجبر أوروبا على دفع ما دفعته أمريكا لأوكرانيا؛ إن لم يكن أكثر من ذلك؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
ولدى سؤاله عما إذا كان سيوقف المساعدات إلى أوكرانيا، أجاب بأنه يسعى إلى إنهاء الحرب، وقال إن الأولوية الأولى له في حال أصبح رئيسًا في عام 2024؛ هي ضمان أن تدفع أوروبا أكثر في تمويل الجهود الدفاعية الأوكرانية ضد روسيا، عوضًا عن تحمّل الولايات المتحدة كلفة الأمر وحدها.
المال أولًا
وصرّح ترامب: "المال هو رقم واحد، وسأخبر أوروبا، لديكم نقص في التمويل يبلغ 100 مليار دولار، حسنًا، ادفعوها"، واعتبر أن ما تبذله أوروبا في تمويل الحرب قليل جدًّا مقارنة بما تفعله الولايات المتحدة.
وتساءل: "لماذا ندفع 150 مليار دولار، وهم (الأوروبيون) يدفعون 20 مليار دولار؟"، وقال إن المساهمة الأوروبية المنخفضة في تمويل الجهد الحربي لا تعود إلى نقص في الموارد؛ فاقتصادات أوروبا تعادل الاقتصاد الأمريكي.
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