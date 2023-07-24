انت الان تتابع عبر "جدارات".. الدفاع المدني يعلن طرح وظائف للرجال والنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، طرح (10) وظائف إدارية (للرجال والنساء) من خلال منظومة التوظيف الوطنية الموحدة "جدارات"، اعتباراً من يوم الإثنين 13 /1/ 1445 هـ حتى يوم الخميس 16 /1/ 1445 هـ.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية عن طريق التعاقد وفق اللوائح التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ولفتت إلى أنه على الراغبين في التقدم للوظائف من خلال منظومة التوظيف الوطنية الموحدة "جدارات" على الرابط www,jadarat.sa.

والوظائف المتاحة، هي: "أخصائي أمن معلومات مساعد - المرتبة السابعة ومهندس ميكانيكي مساعد - المرتبة السابعة، وباحث تخطيط مساعد - المرتبة السادسة، وأخصائي تغذية مساعد - المرتبة السادسة، وباحث قضايا مساعد - المرتبة السادسة، وباحث ميزانية مساعد - المرتبة السادسة، ومترجم لغة إنجليزية - المرتبة السادسة، ومساعد مراجع - المرتبة السادسة.

وأوضحت المديرية أن الفئات المستهدفة من الإعلان، هم:

-خريجو الدرجات العلمية للتخصّصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

-الوظائف المعلنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

-يشترط قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

-الأولوية في الترشيح للتخصّصات غير التربوية ثم التخصّصات التربوية.

-جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وستتم دعوة أكثر من متقدّم على كل وظيفة من المتقدّمين الأعلى نقاطاً.

-ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سوف يتم استبعاد المرشح.

-الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مرحلة مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.