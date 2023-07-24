انت الان تتابع "المرئي والمسموع": نراقب الأفلام قبل عرضها لوضع التصنيف العمري المناسب لكل فيلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 11:27 صباحاً

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه ومن منطلق مسؤوليتها وحرصها تجاه ما يعرض في دور السينما، فإنها تقوم بمراقبة الأفلام قبل عرضها؛ للتأكد من سلامة المحتوى، ووضع التصنيف العمري المناسب لكل فيلم. وقالت لمياء الشويعر المراقب السينمائي الأول في إدارة الامتثال والتحكم: الهيئة تقوم بمراقبة الأفلام السينمائية قبل عرضها في دور السينما، من خلال وجود مراقبين متخصصين في المجال، وتكون هناك آراء متفاوتة، ويتم النقاش لتحديد التصنيف العمري، وإذا كانت هناك أي تعديلات مطلوبة يتم التعامل معها. من ناحيته، قال مشاري البراك المراقب السينمائي الأول في إدارة الامتثال والتحكم: هناك 6 تصنيفات عمرية، أربع منها مناسبة لأفراد العائلة وهي "PG، G، PG 15، PG12"، وهناك تصنيفان للبالغين وهما "R15، وR18". وأضافت "الشويعر": التصنيف العمري هو وسيلة تساعد الأسرة على اختيار الأفلام المناسبة للأبناء. بدوره، قال نواف السبهان المشرف العام على وحدة تصنيف الأفلام السينمائية بإدارة الامتثال والتحكم: السبب الرئيس لمنع الفيلم مخالفة المعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة، وبعد استقبال التعديلات يتم التأكد من جودتها؛ لضمان تجربة مثالية في السينما السعودية.

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