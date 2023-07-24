الأمم المتحدة تبدأ محادثات مع كوريا الشمالية حول الجندي الأميركي المتسلل عبر الحدود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 11:41 صباحاً

أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها بدأت محادثات مع كوريا الشمالية بشأن الجندي الأميركي ترافيس كينغ الذي يعتقد أنه معتقل في كوريا الشمالية بعد دخوله إليها بشكل غير قانوني. وقال نائب رئيس القيادة الجنرال أندرو هاريسون، في تصريح صحفي: "بدأت محادثات مع الجيش الشعبي الكوري عبر آلية اتفاق الهدنة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أنهى الأعمال العدوانية في 1953 بعد الحرب الكورية. وأضاف" هاريسون": "همنا الأساسي هو وضع الجندي كينغ، والحادث لا يزال موضع تحقيق"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأِشار إلى أن اتفاق الهدنة ينص على آلية تتيح لقيادة الأمم المتحدة التواصل مع الجيش الكوري الشمالي. وتضم قيادة الأمم المتحدة عدة دول وتقودها الولايات المتحدة، وتشرف القيادة على هدنة الحرب الكورية.

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