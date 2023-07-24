انت الان تتابع هل يخفف بياض البيض النيء آلام الحروق؟.."سعود الطبية" تكشف الخطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 11:45 صباحاً

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن أبرز المفاهيم الخاطئة والطرق التقليدية في معالجة الحروق والتي لم تثبت فعاليتها علميًا. وأوضحت المدينة، أن البعض يلجأ إلى طرق تقليدية في معالجة الحروق لم تثبت فاعليتها علميًا، فضلًا على أنها قد تؤثر سلبًا على الحرق ومدى إصابة الجلد. وأضافت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم، أن بياض البيض النيء لا يساعد في تخفيف آلام الحروق، بل يؤدي إلى انتشار البكتيريا حول الجلد المتقرح بعد الحرق.

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