انت الان تتابع استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.. "أخضر الشاطئية" يبدأ تدريباته في معسكر باكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 1:55 مساءً

وصلت، أمس، بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان؛ وذلك لإقامة معسكر تدريبي في الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات القريبة المقبلة. وأجرى (أخضر الشاطئية) اليوم الأحد أولى تدريباته على الملعب الترابي لملعب مدينة باكو، بقيادة (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، الذي عمد على تنويع وتكثيف التمارين اللياقية والبدنية، قبل أن يقسم اللاعبون إلى ثلاث مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية في كيفية الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف من أماكن مختلفة قبل أن تختتم الحصة التدريبية لإقامة مناورة على كامل الملعب. يُذكر أن أخضر الشاطئية يحتل الترتيب 25 عالميًا حسب تصنيف اتحاد اللعبة الذي أصدره مؤخرًا.

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