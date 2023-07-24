الإطاحة بـ 3 مواطنين في القريات لترويجهم الإمفيتامين والشبو والحشيش

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 2:06 مساءً

قبضت شرطة منطقة الجوف على (3) مواطنين بمحافظة القريات لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية. وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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