انت الان تتابع سمو محافظ الأحساء يكرّم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 2:10 مساءً

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء، نظير جهودهم في القضاء على هذه الآفة وحماية الوطن والمجتمع، جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمجلسه بمقر المحافظة اليوم "الاثنين" مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء، المقدم عبدالوهاب القحطاني وعددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة. كما أشاد سموّه بجهود منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية، مثمناً سموّه دور مكافحة المخدرات في تنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية بمخاطر المخدرات على المجتمع، ونقل سموّه تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-، مقدماً سموّه شكره لمنسوبي مكافحة المخدرات على ما يقومون به من جهود مميزة في القضاء على هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن. من جهته قدم المقدم عبدالوهاب القحطاني باسمه ونيابة عن المكرمين الشكر لسمو محافظ الأحساء على ما تحظى به مكافحة المخدرات بالمحافظة من اهتمام ودعم مستمر من سموّه، والذي كان له الأثر فيما تحقق من نجاحات، معبرين عن بالغ سعادتهم بتكريمهم اليوم، وأن هذه اللفتة غير مستغربة من سموّه.

كانت هذه تفاصيل خبر سمو محافظ الأحساء يكرّم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.