انت الان تتابع لهذه الأسباب.. "فيفا" يمنح الاتحاد التونسي 3 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 2:34 مساءً

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، الإثنين: إن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" وافق على تقديم منحة قيمتها ثلاثة ملايين دولار لدعم مشاريع لمنشآت رياضية. وأشار الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن فيفا وافق على ملف تقدم به الاتحاد التونسي تضمن أهدافاً ومشاريع استراتيجية في تطوير البنية الأساسية. وتشمل تلك المشاريع تجهيز مركز الطب الرياضي الخاص بالاتحاد بأحدث المعدات الطبية وشبه الطبية، وقد بلغت نسبة تقدم الأعمال بالمركز حتى الآن 95%، وفق بيان الاتحاد. كما تتضمن المشاريع بناء أكاديمية خاصة بالحكام ومقر إقامة خاص بالمنتخبات النسائية، ويتوقع الانتهاء من تشييدهما في 2026.

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