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الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في بواقع 48 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام حلتا في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 48 درجة مئوية اليوم.

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وحلت بعد ذلك كل من القيصومة بتسجيل 46 مئوية، فيما جاءت وادي الدواسر والقصيم وشرورة في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

وجاءت كل من الرياض وعرعر ورفحاء في المركز الرابع بتسجيل 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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