شكرا لقرائتكم مدني دومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت فرق الدفاع المدني في دومة الجندل، اليوم الاثنين، من إخماد حريق في محطة محروقات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

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وأشارت إلى أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واتخاذ الإجراءات النظامية.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.