انت الان تتابع الاتحاد المصري لكرة القدم: لا صحة لرحيل "فيتوريا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 4:02 مساءً

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عدم صحة ما يتردد عن رحيل مدرب المنتخب المصري الأول، البرتغالي روي فيتوريا، لتدريب أحد الأندية السعودية. وأوضح محمد غرابة مدير منتخب مصر للصحفيين: "فيتوريا مستمر في عمله، ولا صحة للتقارير التي تفيد برحيله لتدريب أحد الأندية السعودية، تحدثتُ مع فيتوريا اليوم ونفى وجود أي مفاوضات مع أي مسؤول". وقاد فيتوريا منتخب مصر، وصيف بطل كأس الأمم الإفريقية، للتأهل للبطولة التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

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