وكيل وزارة البيئة للأراضي والمساحة يناقش تحديات أراضي مشاريع المياه في عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 4:12 مساءً

عقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأراضي والمساحة، المهندس صالح بن علي اللحيدان، بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعية بمنطقة عسير اجتماعًا بعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة والشركة الوطنية للمياه وشركة نقل وتقنيات المياه ومؤسسة الري والشركه السعودية لشراكات المياه المكلفين بلجنة تخصيص أراضي المياه، ويهدف الاجتماع للتعجيل بتخصيص أراضٍ لمشاريع المياه في المنطقة وتذليل أي تحديات او معوقات قد تواجه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمنطقة. وجاءت التوصيات بضرورة تضافر الجهود بين الجهات للتعجيل باستكمال إجراءات التخصيص للأراضي وتكليف المكاتب الهندسية التابعة للشركة الوطنية للمياه بسرعة إعداد الرفوعات المساحية اللازمة للأراضي التي لم يتم إعدادها، ووضع بيان استباقي موضح فيه المواقع المستهدفة مستقبلاً، للتخصيص من قبل الشركة ومؤسسة الري ليتم دراستها من قبل الجهات المعنية بالتخصيص. وأشاد بجهود فريق العمل برئاسة إمارة المنطقة والدور الفعال للجهات المعنيه المشاركه وطموح الوزارة؛ لاستكمال تخصيص الأراضي ليتم تنفيذ المشاريع حسب الخطه الزمنية لتساهم في برامج جودة الحياة وتنفيذ المشاريع التنمويه لتحقيق أهداف الرؤية 2030م، وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

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