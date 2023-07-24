شكرا لقرائتكم السديس يطلق جائزة التميز النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على إطلاق جائزة التميز والإبداع النسائية، للتحفيز على التطوير والتنافس وتعظيم التمكين النسائي الإبداعي في رئاسة الحرمين، تعزيزًا لرؤية 2030 وتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.

هدف جائزة التميز

وقال الرئيس العام خلال لقائه القيادات النسائية إن الهدف من إطلاق جائزة التميز هو إذكاء روح الجودة والتنافسية والمبادرة والابتكار بين القيادات والوكالات وتقديم أفضل الخدمات لقاصدات وزائرات الحرمين وإثراء تجربتهن وأنسنة خدماتهن وصنع الأثر في نفوسهن.

قد يهمّك أيضاً

ورحبت القيادات النسائية في الرئاسة بمبادرة الرئيس السديس، مؤكدات أن الجائزة ستكون حافزًا للإبداع والابتكار.