انت الان تتابع الأهلي يختار بين مدربَيْن لتدريب الفريق بالموسم الجديد.. تعرَّف عليهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 5:42 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن أن إدارة الأهلي السعودي وضعت خيارَيْن لاثنَيْن من المدربين العالميين؛ للتعاقد مع أحدهما، بعد فشل التعاقد مع ماركو سيلفا، مدرب فولهام الإنجليزي. ووفقًا للصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر"، فإن مسؤولي الأهلي وضعوا اسم كل من السويسري لوسيان فافر مدرب نيس الفرنسي، والألماني ماتياس يايسله مدرب ريد بول سالزبورغ النمساوي؛ للتفاوض مع أحدهما لتولى القيادة الفنية للفريق بالموسم الجديد. وأشار الصحفي إلى أن الألماني ماتياس يايسله رفض عرضًا أيضًا من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة. وذكرت تقارير صحفية سابقة عن أن سيلفا رفض صفقة من الأهلي بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو لمدة عامين لتولِّي قيادة الفريق الفنية بالموسم الصيفي الجاري.

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