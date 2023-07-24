انت الان تتابع فرنسا تتهم روسيا بالاستهداف العمدي لمواقع مدرجة ضمن التراث العالمي في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 5:56 مساءً

اتهمت فرنسا، اليوم (الاثنين) روسيا "باستهداف البنى التحتية المدنية والمواقع في مدينة مصنفة ضمن التراث العالمي للإنسانية، عمدًا"، بعد الضربات التي ألحقت أضرارًا بكاتدرائية تاريخية في مدينة أوديسا الأوكرانية ودمرت صومعة حبوب. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه مع هذه الضربات التي تستهدف منشآت مدنية والتراث إنما تقوم روسيا بانتهاك مزدوج للقانون الدولي الإنساني، وفقًا لـ"فرانس برس". ونددت الوزارة بـ"جرائم حرب".

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