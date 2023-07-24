انت الان تتابع النصر يقترب من حسم صفقة "ساديو ماني".. براتب قياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 6:05 مساءً

اقترب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الألماني من الالتحاق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق النصر السعودي ، فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا لمراسل شبكة "CBS" العالمية، جيمس بينغ، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "النصر اقترب من ضم ماني، بعدما تقدم بطلب لوزارة الرياضة السعودية، من أجل تمويل الصفقة". وأضاف: "قيمة شراء عقد ماني ستبلغ 40 مليون يورو ". وكان المهاجم السنغالي قد حصل على إذن من إدارة نادي بايرن ميونيخ بالتفاوض مع الأندية السعودية المهتمة بضمه، بعدما خرج اللاعب من حسابات توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونيخ ، الذي لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم الجديد، وفقًا لما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية في الأيام الماضية. وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، لكنه عانى بسبب صعوبات جمة في موسمه الأول، بما في ذلك الإصابة التي لحقت به وأبعدته لفترة طويلة، وتسببت في غيابه عن مونديال قطر.

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يقترب من حسم صفقة "ساديو ماني".. براتب قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.