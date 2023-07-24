انت الان تتابع لخدمة مشجعي كأس الملك سلمان للأندية العربية.. رفع نسبة جاهزية مركبات النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 6:06 مساءً

أعلنت الهيئة العامة للنقل رفع نسبة جاهزية مركبات النقل لخدمة مشجعي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بمحافظة الطائف، ومدينة أبها، ومدينة الباحة. وأشارت إلى إتاحة أكثر من 235 سيارة أجرة، وتوفر 54 مكتبًا مرخصًا لتأجير السيارات، تمت تهيئتها والتأكد من توفير خدماتها وفقًا لأعلى معايير ومتطلبات الجودة، إضافة إلى أكثر من 28 ألف سائق في تطبيقات نقل الركاب، من التطبيقات المرخصة والمعتمدة، التي يمكن الوصول لها عن طريق الموقع الإلكتروني https://tga.gov.sa/. يأتي ذلك اهتمامًا وحرصًا من الهيئة العامة للنقل على توفير كفاءة خدمات النقل بما يواكب تطلعات المستفيدين، لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية وبما يضمن التكامل في التخطيط والتشغيل بين وسائل وأنماط النقل المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر لخدمة مشجعي كأس الملك سلمان للأندية العربية.. رفع نسبة جاهزية مركبات النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.